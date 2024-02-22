«Мы все в это верим». Дацюк высказался о гонке Овечкина за рекордом Гретцки по голам в НХЛ

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк заявил, что верит в то, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Мы все в это верим. И будем помогать ему любыми способами, чтобы он этого добился в ближайшее время. Поддержка всегда нужна. И так на него сейчас большое давление», – цитирует Дацюка «Матч ТВ».

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче. Всего на счету россиянина 838 голов, отставание от Гретцки составляет 56 шайб. В последних восьми матчах Овечкин забросил восемь шайб и сильно увеличил свою результативность после перерыва, связанного с проведением Матча звёзд НХЛ.