Ротенберг представил «армейский» комплект формы СКА на игру с «Куньлунем»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг объявил, что заключительную выездную встречу регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», которая пройдёт на «СКА Арене», его команда проведёт в «армейском» комплекте формы, посвящённом прошедшему празднику – Дню защитнику Отечества.

«Вчера мы хорошей победой поздравили всех с 23 февраля, а завтра, в заключительном матче регулярного чемпионата, сыграем в Армейской форме! Так мы хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать свою солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины.

Увидимся на «СКА-Арене»!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, выездная встреча СКА с «Куньлунем» будет проведена на домашней арене армейцев по просьбе китайского клуба в связи с загруженностью их стадиона.