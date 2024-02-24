Кучеров стал вторым хоккеистом в нынешнем сезоне НХЛ, покорившим отметку в 60 ассистов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, гости ведут – 2:0.

На шестой минуте стартового игрового отрезка отличиться удалось 27-летнему канадскому нападающему «молний» Брейдену Пойнту. После мощнейшего броска в одно касание от российского нападающего Никиты Кучерова на синей линии канадец сумел переправить шайбу в ворота Ильи Сорокина в борьбе с защитником «островитян» Адамом Пелечом. Примечательно, что изначально шайба была записана именно на российского игрока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров отметился 60-й результативной передачей в нынешнем сезоне НХЛ, став лишь вторым хоккеистом после Коннора Макдэвида (66) из «Эдмонтон Ойлерз» преодолевшим эту отметку. Всего на счету Никиты 96 (36+60) очков в 58 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-2».