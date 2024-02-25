Таратухин: кто бы ни достался СКА, петербуржцы будут играть с позиции силы

Двукратный чемпион России Андрей Таратухин высказался о возможном сопернике санкт-петербургского СКА в плей-офф после поражения в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ от «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«СКА в регулярном чемпионате шел по нарастающей. После сложного старта армейцы набрали ход и отыграли большое отставание от лидеров – до последнего тура петербуржцы боролись за Кубок Континента. Думаю, тренеры нагрузили игроков перед стартом плей-офф, поэтому в последних матчах команда выглядела не так резво, но к началу марта, уверен, армейцы снова будут играть быстро и результативно. Никаких сомнений, что никто не выбирает соперника по плей-офф: при такой плотности в таблице это бессмысленно. В любом случае нужно обыгрывать всех, если хочешь бороться за кубок. Так или иначе, кто бы ни достался СКА в первом раунде, петербуржцы будут играть с позиции силы», — сказал Таратухин «Чемпионату».

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).