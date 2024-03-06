Овечкин вошёл в команду лучших игроков НХЛ в возрасте 36 лет по версии The Athletic

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic составил команду лучших игроков НХЛ в сезоне, когда им было 36 лет. В данную команду вошёл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Журналист использовал дату 31 января для определения возраста хоккеиста.

Полностью команда выглядит так:

Нападающие: Жан Ратель, Теэму Селянне, Александр Овечкин;

Защитники: Ларри Мёрфи, Мэтью Шнайдер;

Вратарь: Тим Томас.

На данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 55 голов. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.