Видео победного гола Ивана Дроздова при игре в большинстве в ворота «Трактора»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

Победный гол за две с половиной минуты до конца матча при игре в большинстве забил Иван Дроздов, которому ассистировали Джош Ливо и Александр Хмелевски. «Салават Юлаев» реализовал пятиминутное удаление Виталия Кравцова за удар в голову.

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По итогам матча Дроздов отметился дублем и результативной передачей. Две передачи на счету Хмелевски, и гол и результативный пас на свой счёт записал Ливо.