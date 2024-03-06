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Видео победного гола Ивана Дроздова при игре в большинстве в ворота «Трактора»

Видео победного гола Ивана Дроздова при игре в большинстве в ворота «Трактора»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)     2:3 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 57:49 (5x4)    

Победный гол за две с половиной минуты до конца матча при игре в большинстве забил Иван Дроздов, которому ассистировали Джош Ливо и Александр Хмелевски. «Салават Юлаев» реализовал пятиминутное удаление Виталия Кравцова за удар в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По итогам матча Дроздов отметился дублем и результативной передачей. Две передачи на счету Хмелевски, и гол и результативный пас на свой счёт записал Ливо.

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