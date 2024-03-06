«Салават Юлаев» в два раза перебросал «Трактор» по итогам четвёртого матча серии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

«Салават Юлаев» дважды по ходу матча отыгрывался в счёте. Уфимцы забили победный гол за две с небольшим минуты до конца третьего периода при игре в большинстве. Большую часть матча гости атаковали ворота челябинцев и по его итогам в два раза перебросали хозяев. В итоговом протоколе матча «Трактор» 20 раз бросил в створ ворот уфимцев, а «Салават Юлаев» нанёс в створ челябинцев 40 бросков.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии. Пятый матч противостояния состоится в Уфе 8 марта.