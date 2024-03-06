Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» в два раза перебросал «Трактор» по итогам четвёртого матча серии

«Салават Юлаев» в два раза перебросал «Трактор» по итогам четвёртого матча серии
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)     2:3 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 57:49 (5x4)    

«Салават Юлаев» дважды по ходу матча отыгрывался в счёте. Уфимцы забили победный гол за две с небольшим минуты до конца третьего периода при игре в большинстве. Большую часть матча гости атаковали ворота челябинцев и по его итогам в два раза перебросали хозяев. В итоговом протоколе матча «Трактор» 20 раз бросил в створ ворот уфимцев, а «Салават Юлаев» нанёс в створ челябинцев 40 бросков.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии. Пятый матч противостояния состоится в Уфе 8 марта.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Трактора» в концовке матча и сравнял счёт в серии 2-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android