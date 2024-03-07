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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 6 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске, Екатеринбурге, Минске, Москве и Череповце.

В Челябинске «Трактор» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Волевую победу в матче одержали уфимцы 3:2 и сравняли счёт в серии 2-2. Матч вновь изобиловал драками и стычками.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)     2:3 Дроздов (Хмелевски, Ливо) – 57:49 (5x4)    

В Екатеринбурге «Автомобилист» не смог закрыть серию с «Ак Барсом». Казанцы разгромили екатеринбургский клуб со счётом 5:0 и одержали первую победу в серии 1-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Миллер, Юдин) – 04:22 (5x5)     0:2 Юдин (А. Радулов, Миллер) – 06:13 (5x5)     0:3 Дыняк (Миллер, Билялов) – 30:23 (5x5)     0:4 Свечников (Петров, Шипачёв) – 56:31 (5x5)     0:5 Свечников (Юдин, А. Радулов) – 59:54 (5x4)    

В Минске местное «Динамо» размочило счёт в серии с одноклубниками из Москвы, обыграв бело-голубых со счётом 3:1. Дубль на счету форварда минчан Ника Меркли.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Горбунов (Коробов) – 04:43 (5x5)     2:0 Меркли (Энас, Хэмилтон) – 29:04 (5x5)     2:1 Пакетт – 34:39 (5x4)     3:1 Меркли (Кёрран, Сотишвили) – 46:43 (5x5)    

В Москве ЦСКА проиграли третий матч в серии с «Локомотивом» со счётом 1:2 и поставили себя на грань вылета из плей-офф. Армейцы уступают в серии со счётом 1-3 и отправляются в Ярославль.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Каменев (Григоренко) – 14:16 (5x5)     1:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 20:36 (5x5)     1:2 Алексеев (Рафиков) – 23:28 (5x5)    

В Череповце «Северсталь» в очередном результативном матче со «Спартаком» уступила в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Красно-белые ведут в серии со счётом 3-1 и серия переезжает в Москву.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Пашин) – 09:33 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко) – 20:23 (5x5)     1:2 Локтионов (Цыплаков) – 30:32 (4x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 35:43 (5x5)     2:3 Морозов (Голдобин, Порядин) – 46:24 (5x5)     3:3 Пилипенко (Седов, Ильин) – 49:32 (5x5)     3:4 Морозов (Порядин, Голдобин) – 52:01 (5x5)     4:4 Степанов (Давыдов) – 59:45 (5x4)     4:5 Чайковски (Цыплаков, Локтионов) – 67:34 (5x5)    
Расписание плей-офф КХЛ
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