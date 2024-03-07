Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 6 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 6 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске, Екатеринбурге, Минске, Москве и Череповце.
В Челябинске «Трактор» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Волевую победу в матче одержали уфимцы 3:2 и сравняли счёт в серии 2-2. Матч вновь изобиловал драками и стычками.
В Екатеринбурге «Автомобилист» не смог закрыть серию с «Ак Барсом». Казанцы разгромили екатеринбургский клуб со счётом 5:0 и одержали первую победу в серии 1-3.
В Минске местное «Динамо» размочило счёт в серии с одноклубниками из Москвы, обыграв бело-голубых со счётом 3:1. Дубль на счету форварда минчан Ника Меркли.
В Москве ЦСКА проиграли третий матч в серии с «Локомотивом» со счётом 1:2 и поставили себя на грань вылета из плей-офф. Армейцы уступают в серии со счётом 1-3 и отправляются в Ярославль.
В Череповце «Северсталь» в очередном результативном матче со «Спартаком» уступила в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Красно-белые ведут в серии со счётом 3-1 и серия переезжает в Москву.
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