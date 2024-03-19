Ротенберг – о втором поражении СКА в серии: в меньшинстве сложно выиграть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сразу после окончания второго матча серии с «Автомобилистом» (1:3) дал короткое интервью, в котором посетовал на большое количество удалений у хоккеистов петербургской команды.

«Серия продолжается. В меньшинстве сложно выиграть. Можно, конечно, как мы у «Торпедо» втроём выиграли, действуя против шестерых. Но…Есть, на чем работать, понимаем, как улучшить нашу игру. Надо брать следующий матч», — сказал Ротенберг в трансляции после матча.

Во втором матче серии СКА получили семь малых штрафов, а хоккеисты «Автомобилиста» лишь четыре. Победный гол екатеринбургской команды был забит при двойном численном большинстве. После двух матчей серии впереди «Автомобилист» со счётом 2-0.