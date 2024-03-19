Ротенберг – о втором поражении СКА в серии: в меньшинстве сложно выиграть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сразу после окончания второго матча серии с «Автомобилистом» (1:3) дал короткое интервью, в котором посетовал на большое количество удалений у хоккеистов петербургской команды.
«Серия продолжается. В меньшинстве сложно выиграть. Можно, конечно, как мы у «Торпедо» втроём выиграли, действуя против шестерых. Но…Есть, на чем работать, понимаем, как улучшить нашу игру. Надо брать следующий матч», — сказал Ротенберг в трансляции после матча.
Во втором матче серии СКА получили семь малых штрафов, а хоккеисты «Автомобилиста» лишь четыре. Победный гол екатеринбургской команды был забит при двойном численном большинстве. После двух матчей серии впереди «Автомобилист» со счётом 2-0.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5) 0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4) 1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5) 1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)
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