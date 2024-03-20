Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта

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Сегодня, 20 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут третьи встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Челябинске, где местный «Трактор» при счёте в серии 2-0 в свою пользу примет московское «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В Ярославле «Локомотив» примет омский «Авангард». В предыдущей встрече железнодорожники разгромили «ястребов» со счётом 7:0, после чего главный тренер сибиряков Михаил Кравец был отправлен в отставку. Счёт в серии 2-0 в пользу ярославцев. Третий матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 22 и, при необходимости, 24, 26 и 28 марта.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1. Московское «Динамо» на старте Кубка Гагарина победило минских одноклубников (4-2), «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» (4-2).