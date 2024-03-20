Совет директоров «Авангарда» принял трёхлетнюю стратегию развития хоккейной академии

В декабре 2023 года советом директоров ХК «Авангард» была принята трёхлетняя стратегия развития системы хоккейной академии, сообщает пресс-служба омского клуба. В её основе – инициативы по всем основным направлениям работы: от принципов воспитания и селекции игроков до совершенствования тренерской структуры, образовательного и медицинского сопровождения.

Всего в системе – более 800 игроков в возрасте 5-17 лет. Обучение ведётся на двух площадках. Базовая подготовка проходит в детском хоккейном центре «Авангард», после, на основе результатов ежегодного комплексного тестирования, формируются составы на перевод в академию, где начинается уже углублённая и интенсивная подготовка с уклоном на профессиональный спорт.

«Уровень подготовки и достижения игроков – не только показатель продуктивной работы структуры академии, но и отражение факта очень высокой конкуренции, с которой сталкивается каждый спортсмен. Один из ключевых векторов стратегии – сделать детский хоккейный центр одним из лучших центров развития детского хоккея, в то время как академия продолжит развивать юниоров», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.