Алексей Заварухин назвал причину вывода из состава форварда «Трактора» Никиты Сошникова
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что нападающий Никита Сошников отсутствовал в третьем матче серии с московским «Динамо» из-за небольшого повреждения.
«Отсутствие Сошникова? Микротравма. Может ли сыграть Телегин? Сергей катается. Будем думать, выйдет он на следующий матч или нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
30-летний Сошников в текущем плей-офф провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 67 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.
Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Челябинске 22 марта.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев) – 15:19 (5x5) 1:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 22:20 (5x5) 2:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов) – 25:48 (5x4) 2:2 Ильенко (Кудрявцев, Менелл) – 31:51 (4x4) 3:2 Котляревский – 45:23 (5x5)
Комментарии
- 20 марта 2024
-
21:00
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:17
-
19:05
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:15
-
17:01
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
14:13
-
14:05