Алексей Заварухин назвал причину вывода из состава форварда «Трактора» Никиты Сошникова

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что нападающий Никита Сошников отсутствовал в третьем матче серии с московским «Динамо» из-за небольшого повреждения.

«Отсутствие Сошникова? Микротравма. Может ли сыграть Телегин? Сергей катается. Будем думать, выйдет он на следующий матч или нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

30-летний Сошников в текущем плей-офф провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 67 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.

Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Челябинске 22 марта.