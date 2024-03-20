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Алексей Заварухин назвал причину вывода из состава форварда «Трактора» Никиты Сошникова

Алексей Заварухин назвал причину вывода из состава форварда «Трактора» Никиты Сошникова
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин заявил, что нападающий Никита Сошников отсутствовал в третьем матче серии с московским «Динамо» из-за небольшого повреждения.

«Отсутствие Сошникова? Микротравма. Может ли сыграть Телегин? Сергей катается. Будем думать, выйдет он на следующий матч или нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

30-летний Сошников в текущем плей-офф провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 67 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.

Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Челябинске 22 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев) – 15:19 (5x5)     1:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 22:20 (5x5)     2:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов) – 25:48 (5x4)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Менелл) – 31:51 (4x4)     3:2 Котляревский – 45:23 (5x5)    
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