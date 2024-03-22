Эмоции игроков «Трактора» сразу после финальной сирены и выхода в полуфинал Кубка Гагарина

В Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержали уральцы. Таким образом, «Трактор» стал первой командой, которая вышла в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию всухую (4-0).

Эмоции хоккеистов «Трактора» сразу после финальной сирены и прохода в третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попали в трансляцию матча.

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Это будет пятый раз в истории клуба, когда он сыграет в полуфинале Кубка Гагарина. «Трактор» лишь раз доходил до финала Кубка Гагарина.

Московское «Динамо», завершило сезон. Впервые в истории лиги чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счётом 0-4.

В третьем раунде «Трактор» сыграет с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» и начнёт серию в гостях.