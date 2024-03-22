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«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
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Эмоции игроков «Трактора» сразу после финальной сирены и выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Эмоции игроков «Трактора» сразу после финальной сирены и выхода в полуфинал Кубка Гагарина
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В Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержали уральцы. Таким образом, «Трактор» стал первой командой, которая вышла в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию всухую (4-0).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 49:48 (5x5)     5:3 Шабанов (Карпухин) – 54:56 (5x5)     5:4 О'Делл (Менелл, Пыленков) – 59:30 (6x5)    

Эмоции хоккеистов «Трактора» сразу после финальной сирены и прохода в третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попали в трансляцию матча.

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Это будет пятый раз в истории клуба, когда он сыграет в полуфинале Кубка Гагарина. «Трактор» лишь раз доходил до финала Кубка Гагарина.

Московское «Динамо», завершило сезон. Впервые в истории лиги чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счётом 0-4.

В третьем раунде «Трактор» сыграет с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» и начнёт серию в гостях.

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