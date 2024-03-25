СКА — «Автомобилист»: составы на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Текущий счёт в серии – 3-1 в пользу «Автомобилиста». Встреча начнётся в 19:30 мск. Команды опубликовали составы на игру.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Роман Ротенберг не стал вносить изменения в победный состав петербургского клуба.

Фото: ХК СКА

Николай Заварухин поменял местами центров четвёртого и третьего звена — Да Коста сыграет с Макеевым и Голышевым, а Романцев — с Овчинниковым и Алексеевым. Место в воротах займёт Евгений Аликин, который также был в стартовом составе прошлого матча, но после второй пропущенной шайбы его заменили.

Вне заявки остался защитник Александр Севостьянов.

Фото: ХК «Автомобилист»

Также отметим, что у «Автомобилиста» снова отсутствует основной защитник Джесси Блэкер. Он остался в Екатеринбурге, где будет проводить восстановительные процедуры.

Напомним, в случае сегодняшней победы екатеринбуржцы пройдут в полуфинал Кубка Гагарина.