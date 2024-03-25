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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Автомобилист» пропустил два гола за шесть секунд и заменил вратаря

«Автомобилист» пропустил два гола за шесть секунд и заменил вратаря
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В данный момент на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Идёт второй период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
4 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев) – 03:20 (5x5)     1:1 Грицюк (Сергеев, Сапего) – 09:09 (5x5)     1:2 Макеев (Кизимов, Обидин) – 19:28 (5x4)     2:2 Воробьёв (Хайруллин) – 31:05 (5x4)     3:2 Хайруллин – 33:19 (5x5)     4:2 Грицюк (Гальченюк) – 33:25 (5x5)     4:3 Бывальцев (Кизимов, Обидин) – 38:47 (5x4)     4:4 Эберт – 40:21 (5x5)    

На 34-й минуте встречи екатеринбуржцы пропустили две шайбы за шесть секунд. После этого голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отправился на скамейку, в воротах его сменил Владимир Галкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Авторами голов СКА стали Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, который оформил дубль.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу команды Николая Заварухина. В случае сегодняшней победы «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина.

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