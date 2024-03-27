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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 26 марта, состоялись очередные встречи в рамках четвертьфиналов Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Омске и Москве.

Первый матч игрового дня состоялся в Омске, где местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Пятый матч серии закончился победой омичей со счётом 4:2. Благодаря этой победе «Авангард» сократил отставание в серии 2-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    

Шестой матч серии пройдёт в Ярославле 28 марта.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» проходил четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Победу в этой игре одержали красно-белые — 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

Напомним, в полуфинал Кубка Гагарина уже прошли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист», которые ожидают своих соперников.

Расписание плей-офф КХЛ
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