Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 26 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

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Сегодня, 26 марта, состоялись очередные встречи в рамках четвертьфиналов Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Омске и Москве.

Первый матч игрового дня состоялся в Омске, где местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Пятый матч серии закончился победой омичей со счётом 4:2. Благодаря этой победе «Авангард» сократил отставание в серии 2-3.

Шестой матч серии пройдёт в Ярославле 28 марта.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» проходил четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Победу в этой игре одержали красно-белые — 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

Напомним, в полуфинал Кубка Гагарина уже прошли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист», которые ожидают своих соперников.