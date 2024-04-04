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Кожевников: кто хейтит СКА, тот просто ему завидует

Кожевников: кто хейтит СКА, тот просто ему завидует
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный переход в СКА игроков ЦСКА Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

«СКА подпишет Григоренко и Плотникова? Ну хорошо, ждём, когда объявят официально. Здорово, что такие игроки будут выступать в Петербурге. СКА играет в атакующий хоккей, они добавят креатива.

Питер всех скупает? А кого всех? Никого он не скупает. У них ушло большое количество человек, которые по разным причинам заиграли. А Григоренко с Плотниковым, может, где-то пересидели в ЦСКА. Они там всё выиграли, им нужны новый вызов, новые эмоции. Их хорошо знает тренерский штаб. Плотников уже играл в Петербурге, Григоренко играл в сборной. Там все условия, подход к игрокам, многие хотят играть в СКА, поэтому и идут. У Григоренко и Плотникова закончился контракт в ЦСКА, они нашли новую команду. А кто, как сейчас модно говорить, хейтит СКА, тот просто ему завидует», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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