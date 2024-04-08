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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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Стал известен первый финалист Кубка Гагарина-2024

Стал известен первый финалист Кубка Гагарина-2024
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В Челябинске на «Арене-Трактор» закончился четвёртый матч серии третьего раунда Кубка Гагарина-2024 между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда Игоря Никитина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5)     0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5)     0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)    

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ярославской команды. «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Впервые за 15 лет и второй раз в своей истории железнодорожники сыграют в финале плей-офф КХЛ. Предыдущий раз такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Соперником «Локомотива» в финале станет победитель пары «Автомобилист» — «Металлург». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев.

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