Стал известен первый финалист Кубка Гагарина-2024
Поделиться
В Челябинске на «Арене-Трактор» закончился четвёртый матч серии третьего раунда Кубка Гагарина-2024 между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда Игоря Никитина.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Чехович) – 10:38 (5x5) 0:2 Каюмов (Берёзкин, Елесин) – 25:34 (5x5) 0:3 Андронов (Чехович, Симашев) – 33:27 (5x5)
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ярославской команды. «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.
Впервые за 15 лет и второй раз в своей истории железнодорожники сыграют в финале плей-офф КХЛ. Предыдущий раз такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.
Соперником «Локомотива» в финале станет победитель пары «Автомобилист» — «Металлург». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2024
-
19:36
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
18:46
-
18:05
-
18:01
-
17:23
-
16:47
-
16:21
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:19