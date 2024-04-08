Стал известен первый финалист Кубка Гагарина-2024

В Челябинске на «Арене-Трактор» закончился четвёртый матч серии третьего раунда Кубка Гагарина-2024 между местным «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда Игоря Никитина.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ярославской команды. «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Впервые за 15 лет и второй раз в своей истории железнодорожники сыграют в финале плей-офф КХЛ. Предыдущий раз такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Соперником «Локомотива» в финале станет победитель пары «Автомобилист» — «Металлург». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев.