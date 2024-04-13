Партнёр Александрова по «Сент-Луису» принёс извинения за бросок шайбы в лицо россиянину

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Натан Уокер принёс извинения товарищу по команде Никите Александрову за бросок шайбы в лицо в остановке матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

В одном из перерывов матча после свистка Уокер попытался поднять шайбу клюшкой со льда себе в руки. Форварду не удался этот трюк, а шайба полетела прямиком в лицо российскому форварду «Блюз». В итоге Александров получил повреждение губы и лишился части одного из зубов.

Уокер принёс извинения россиянину и подарил торт с надписью: «Извини, что я ударил тебя по губам».

Фото: ХК «Сент-Луис»

В текущем сезоне 23-летний российский нападающий отметился двумя результативными передачами в 23 матчах. Всего в НХЛ на счету Никиты Александрова 9 (3+6) очков в 51 матче.