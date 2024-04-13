Партнёр Александрова по «Сент-Луису» принёс извинения за бросок шайбы в лицо россиянину
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Натан Уокер принёс извинения товарищу по команде Никите Александрову за бросок шайбы в лицо в остановке матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).
В одном из перерывов матча после свистка Уокер попытался поднять шайбу клюшкой со льда себе в руки. Форварду не удался этот трюк, а шайба полетела прямиком в лицо российскому форварду «Блюз». В итоге Александров получил повреждение губы и лишился части одного из зубов.
Уокер принёс извинения россиянину и подарил торт с надписью: «Извини, что я ударил тебя по губам».
Фото: ХК «Сент-Луис»
В текущем сезоне 23-летний российский нападающий отметился двумя результативными передачами в 23 матчах. Всего в НХЛ на счету Никиты Александрова 9 (3+6) очков в 51 матче.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04 2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46 3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37 4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59 4:1 Курашев (Корчински) – 28:40 5:1 Томас (Шенн, Болдюк) – 50:01 5:2 Слаггерт (Донато, Энтвистл) – 56:51
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