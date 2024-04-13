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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Автомобилист» ещё ни разу не проигрывал в этом плей-офф, открывая счёт в матче

«Автомобилист» ещё ни разу не проигрывал в этом плей-офф, открывая счёт в матче
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В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

«Автомобилист» выиграл свой очередной матч в этом плей-офф, в котором команда открывала счёт. Екатеринбургский клуб не потерпел ни одного поражения в матчах, в которых им удавалось открыть счёт. Всего в этом плей-офф «Автомобилист» проиграл пять матчей и одержал 11 побед. В 10 из 11 победных матчей «Автомобилист» открывал счёт.

Единственную победу команда одержала в четвёртой игре серии с «Металлургом», не открыв счёт в матче. Тогда «Автомобилист» отыгрался со счёта 0:3 и вырвал победу в основное время 5:3.

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