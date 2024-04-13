«Автомобилист» ещё ни разу не проигрывал в этом плей-офф, открывая счёт в матче

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3.

«Автомобилист» выиграл свой очередной матч в этом плей-офф, в котором команда открывала счёт. Екатеринбургский клуб не потерпел ни одного поражения в матчах, в которых им удавалось открыть счёт. Всего в этом плей-офф «Автомобилист» проиграл пять матчей и одержал 11 побед. В 10 из 11 победных матчей «Автомобилист» открывал счёт.

Единственную победу команда одержала в четвёртой игре серии с «Металлургом», не открыв счёт в матче. Тогда «Автомобилист» отыгрался со счёта 0:3 и вырвал победу в основное время 5:3.