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Трямкин вместе с дочками провёл победный ритуал в раздевалке после матча с «Металлургом»

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Со счётом 5:3 победу одержали хозяева льда.

После завершения встречи защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин провёл победный ритуал в раздевалке вместе со своими дочками, которые пришли его поддержать. Видео этого момента опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».

Видео доступно в сообществе «Автомобилиста» «ВКонтакте»

Напомним, после сегодняшней победы команда Николая Заварухина сравняла счёт в серии — 3-3. Для выявления второго финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина состоится седьмой матч. Он пройдёт в Магнитогорске 15 апреля.

Первый финалист уже известен. Им стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у «Трактора» — 4-0.