Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трямкин вместе с дочками провёл победный ритуал в раздевалке после матча с «Металлургом»

Трямкин вместе с дочками провёл победный ритуал в раздевалке после матча с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Со счётом 5:3 победу одержали хозяева льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин, Орехов) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

После завершения встречи защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин провёл победный ритуал в раздевалке вместе со своими дочками, которые пришли его поддержать. Видео этого момента опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».

Видео доступно в сообществе «Автомобилиста» «ВКонтакте»

Напомним, после сегодняшней победы команда Николая Заварухина сравняла счёт в серии — 3-3. Для выявления второго финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина состоится седьмой матч. Он пройдёт в Магнитогорске 15 апреля.

Первый финалист уже известен. Им стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у «Трактора» — 4-0.

Материалы по теме
Тренер «Автомобилиста» Заварухин: не думаем о медалях, наша цель — Кубок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android