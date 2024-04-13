Трямкин вместе с дочками провёл победный ритуал в раздевалке после матча с «Металлургом»

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Со счётом 5:3 победу одержали хозяева льда.
После завершения встречи защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин провёл победный ритуал в раздевалке вместе со своими дочками, которые пришли его поддержать. Видео этого момента опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».
Видео доступно в сообществе «Автомобилиста» «ВКонтакте»
Напомним, после сегодняшней победы команда Николая Заварухина сравняла счёт в серии — 3-3. Для выявления второго финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина состоится седьмой матч. Он пройдёт в Магнитогорске 15 апреля.
Первый финалист уже известен. Им стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у «Трактора» — 4-0.
- 13 апреля 2024
-
19:50
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:56
-
16:52
-
16:26
-
16:20
-
16:14
-
16:09
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00