Болельщики нарисовали на груди слово «Bob» в виде кирпичной стены в честь Бобровского

Минувшим вечером на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 17 сейвами.

В сети появилась фотография из холла арены, на которой трое фанатов «Пантерз» вместе нарисовали у себя на груди слово «Bob» в виде кирпичной стены в поддержку российского вратаря.

Фото: Пресс-служба «Флориды Пантерз»

Второй матч серии между «Флоридой» и «Тампой» пройдёт там же в Санрайзе в ночь с 23 на 24 апреля.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).