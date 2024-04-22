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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Локомотив» — «Металлург»: текстовая трансляция третьего матча финала начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — «Металлург»: текстовая трансляция третьего матча финала начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 22 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Металлургом». Встреча начнётся в 19:00 мск. После двух матчей серии впереди магнитогорцы со счётом 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Магнитогорцы одержали победы со счётом 2:1 и 1:0. Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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