«Локомотив» — «Металлург»: составы команд на третий матч финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 22 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Металлургом». Встреча начнётся в 19:00 мск. После двух встреч серии впереди магнитогорцы со счётом 2-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны составы команд на игру.
Андрей Разин не стал вносить изменения в победный состав «Магнитки» прошлого матча.
Фото: ХК «Металлург»
В состав «Локомотива» вернулся нападающий Иван Чехович, пропустивший прошлую встречу. Он выйдет вместо Никиты Кирьянова. Также вновь вне заявки остался форвард Максим Шалунов, который в первом матче получил повреждение.
Фото: ХК «Локомотив»
Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.