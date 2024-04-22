«Локомотив» — «Металлург»: составы команд на третий матч финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 22 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится третий матч финала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Металлургом». Встреча начнётся в 19:00 мск. После двух встреч серии впереди магнитогорцы со счётом 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на игру.

Андрей Разин не стал вносить изменения в победный состав «Магнитки» прошлого матча.

Фото: ХК «Металлург»

В состав «Локомотива» вернулся нападающий Иван Чехович, пропустивший прошлую встречу. Он выйдет вместо Никиты Кирьянова. Также вновь вне заявки остался форвард Максим Шалунов, который в первом матче получил повреждение.

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.