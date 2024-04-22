Впервые в финальной серии «Металлург» — «Локомотив» счёт был открыт во втором периоде

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Первая шайба в матче была заброшена на 35-й минуте матча. Автором гола стал нападающий Дмитрий Силантьев. Результативные передачи оформили Денис Зернов и Роман Канцеров.

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Впервые в этой серии счёт открыт во втором игровом отрезке. До этого все голы забивались только в третьем периоде.

Напомним, первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.