Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Впервые в финальной серии «Металлург» — «Локомотив» счёт был открыт во втором периоде

Впервые в финальной серии «Металлург» — «Локомотив» счёт был открыт во втором периоде
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)    

Первая шайба в матче была заброшена на 35-й минуте матча. Автором гола стал нападающий Дмитрий Силантьев. Результативные передачи оформили Денис Зернов и Роман Канцеров.

ВИДЕО

Впервые в этой серии счёт открыт во втором игровом отрезке. До этого все голы забивались только в третьем периоде.

Напомним, первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Видео
«Локомотиву» не засчитали гол в первом периоде матча с «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android