Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» в матче с «Металлургом»

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

В первом периоде нападающий ярославской команды Степан Никулин забросил шайбу. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот было положение «вне игры», поэтому судьи приняли решение не засчитывать эту шайбу.

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Разъяснение Департамента судейства КХЛ по незасчитанному голу «Локомотива» в первом периоде третьего матча финала:

«На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком «Локомотива» Степаном Никулиным, главный тренер «Металлурга» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет».