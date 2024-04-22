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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» в матче с «Металлургом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» в матче с «Металлургом»
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В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)    

В первом периоде нападающий ярославской команды Степан Никулин забросил шайбу. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот было положение «вне игры», поэтому судьи приняли решение не засчитывать эту шайбу.

ВИДЕО

Разъяснение Департамента судейства КХЛ по незасчитанному голу «Локомотива» в первом периоде третьего матча финала:

«На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком «Локомотива» Степаном Никулиным, главный тренер «Металлурга» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет».

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