«Локомотив» и «Металлург» ушли в первый овертайм в серии финала Кубка Гагарина — 2024

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». После третьего периода счёт 1:1.

Таким образом, впервые в этой серии соперники не смогли определить победителя в основное время матча и ушли в овертайм.

В составе «Локомотива» автором заброшенной шайбы стал Георгий Иванов, реализовавший большинство на 52-й минуте матча. У «Магнитки» отличился Дмитрий Силантьев.

Напомним, первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.