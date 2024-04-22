Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» и «Металлург» ушли в первый овертайм в серии финала Кубка Гагарина — 2024

«Локомотив» и «Металлург» ушли в первый овертайм в серии финала Кубка Гагарина — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». После третьего периода счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)     1:1 Иванов (Каюмов, Берёзкин) – 51:57 (5x5)     1:2 Петунин (Пресс) – 63:39 (5x5)    

Таким образом, впервые в этой серии соперники не смогли определить победителя в основное время матча и ушли в овертайм.

В составе «Локомотива» автором заброшенной шайбы стал Георгий Иванов, реализовавший большинство на 52-й минуте матча. У «Магнитки» отличился Дмитрий Силантьев.

Напомним, первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Впервые в финальной серии «Металлург» — «Локомотив» счёт был открыт во втором периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android