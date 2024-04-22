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«Металлург» одержал третью победу над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина — 2024

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Со счётом 2:1 в овертайме победу одержала команда гостей.

Заброшенной шайбой в составе железнодорожников отметился Георгий Иванов. Результативные передачи на свой счёт записали Артур Каюмов и Максим Берёзкин.

В составе «Магнитки» авторами голов стали Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. Голевые пасы оформили Денис Зернов, Роман Канцеров и Робин Пресс.

Таким образом, магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ.

Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.