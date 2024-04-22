«Металлург» одержал третью победу над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина — 2024
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Со счётом 2:1 в овертайме победу одержала команда гостей.
Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5) 1:1 Иванов (Каюмов, Берёзкин) – 51:57 (5x5) 1:2 Петунин (Пресс) – 63:39 (5x5)
Заброшенной шайбой в составе железнодорожников отметился Георгий Иванов. Результативные передачи на свой счёт записали Артур Каюмов и Максим Берёзкин.
В составе «Магнитки» авторами голов стали Дмитрий Силантьев и Александр Петунин. Голевые пасы оформили Денис Зернов, Роман Канцеров и Робин Пресс.
Таким образом, магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ.
Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.
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