Ткачук: «Флорида» не чувствует давления, шестая игра финала — не на выбывание для нас

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался, чувствует ли команда давление в преддверии шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Нет, нет, нет. Шестая игра финала — не на выбывание для нас. Мы движемся дальше. У нас преимущество в серии 3-2. Нам нужно сделать то, что мы сделали в третьей игре (победа «Флориды» в Эдмонтоне со счётом 4:3. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.