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Нападающий Степан Старков перешёл из СКА в «Адмирал»

Нападающий Степан Старков перешёл из СКА в «Адмирал»
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«Адмирал» и СКА произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает нападающий Степан Старков, клуб из Санкт-Петербурга получает денежную компенсацию. Об этом сообщает дальневосточный клуб.

В минувшем сезоне 25-летний форвард в регулярке сыграл 28 встреч, в рамках которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-4». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на счету Старкова два матча без набранных баллов.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф. Дальневосточный клуб по итогам регулярки занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

В прошедшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде.

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