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ЦСКА представил план подготовки к новому сезону КХЛ

ЦСКА представил план подготовки к новому сезону КХЛ
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ЦСКА представил план предсезонной подготовки на лето 2024 года.

«С 1 по 3 августа армейцы пройдут углублённое медицинское обследование. Затем команда отправится на тренировочные сборы в Минск. Сборы пройдут с 4 по 19 августа. Завершением цикла подготовки станет товарищеский матч с минским «Динамо».

По возвращении в Москву армейцы продолжат тренироваться и проведут контрольный матч со «Спартаком» — 25 августа. После этого ЦСКА сыграет на Кубке мэра Москвы. Турнир пройдёт с 29 августа по 1 сентября.

Заключительную часть подготовки к новому сезону армейцы проведут в Москве», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.

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