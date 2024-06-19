Форвард «Вашингтона» Бекстрём рассказал о своём самочувствии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о своём здоровье и прокомментировал возможность возвращения в свой родной клуб «Брюнес».

«Я чувствую себя прекрасно. Я тренируюсь, но пока не могу кататься так, как хочу. Возможно, этим летом я смогу покататься с сыном.

Я никогда ничего не отрицал по поводу «Брюнеса». Мы действительно не знаем, как всё сложится. Конечно, было бы здорово вернуться туда, где всё начиналось, но посмотрим», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.

35-летний Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В сезоне-2023/2024 швед провёл лишь восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.