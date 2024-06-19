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Назаров: в КНДР можно создать сильный клуб уровня КХЛ, лига должна расширяться на Восток

Назаров: в КНДР можно создать сильный клуб уровня КХЛ, лига должна расширяться на Восток
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Известный тренер Андрей Назаров предложил создать клуб Континентальной хоккейной лиги в КНДР для расширения КХЛ на Восток.

«Пока в Северной Америке продолжается финал Кубка Стэнли, нашего президента Владимира Владимировича Путина тепло приняли в КНДР. Более того, национальные лидеры России и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Думаю, в КНДР в перспективе можно создать сильный клуб уровня КХЛ. Лига должна расширяться на Восток. У нас уже выступают команды из дружественных нам Китая и Казахстана, так почему бы не продолжить эту тенденцию. Именно сейчас мы видим, кто наш друг и на кого можно положиться в сложный момент. Победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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