Дементьев: мало игроков уровня и таланта Макдэвида, он лидер во всём

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Макдэвид – это суперигрок. Нет других хоккеистов, которые делают для своей команды больше. Он из ничего умеет создать голевой момент, на скорости и без, он умеет просочиться сквозь плотный забор обороны, вытянуть на себя всех и отдать партнёру пас под гол в пустой угол. Понятно, что сейчас нет решения, кто получит приз MVP турнира, но мой голос отдан ему. Посмотрите на характер, мастерство и нацеленность, которую показывает Коннор. Он умеет использовать сильные стороны своих партнёров и сам использует их помощь для достижения результата. Когда я слышу от каких-то игроков, что у них «не те партнёры», пусть вспомнят Макдэвида, интересно будет, что он скажет о них. Очень мало игроков его уровня и таланта, но канадец никогда не говорит, как минимум публично, что ему кто-то не подходит. Молодец, лидер во всём!» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.