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«Это будет устрашающий специалист». Форвард «Ак Барса» — о Радулове на тренерском мостике

«Это будет устрашающий специалист». Форвард «Ак Барса» — о Радулове на тренерском мостике
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23-летний нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов оценил, насколько форвард «Локомотива» Александр Радулов готов к тренерской работе.

– Можно ли сказать, что у Радулова есть хорошие тренерские задатки?
– Это будет устрашающий тренер (смеётся). Говорят же: «Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока». Саня пока что горит, он хочет играть в хоккей. Не могу предположить, станет ли он тренером или нет, — приводит слова Сафонова «БИЗНЕС Online».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

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