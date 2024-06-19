«Это будет устрашающий специалист». Форвард «Ак Барса» — о Радулове на тренерском мостике

23-летний нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов оценил, насколько форвард «Локомотива» Александр Радулов готов к тренерской работе.

– Можно ли сказать, что у Радулова есть хорошие тренерские задатки?

– Это будет устрашающий тренер (смеётся). Говорят же: «Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока». Саня пока что горит, он хочет играть в хоккей. Не могу предположить, станет ли он тренером или нет, — приводит слова Сафонова «БИЗНЕС Online».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.