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Светлов: Бобровский попал в психологическую ловушку, как и вся «Флорида»

Светлов: Бобровский попал в психологическую ловушку, как и вся «Флорида»
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил психологическое состояние российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в серии финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмомтон Ойлерз».

— Вратарь «Флориды» Бобровский попал в психологическую ловушку?
— Как и вся команда. Последние два матча «Эдмонтон» открывает голами в меньшинстве, наметилась неприятная тенденция. Но у Бобровского огромный опыт игры в НХЛ, где постоянные «качели». Он знает, как из любой ситуации выбираться, — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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