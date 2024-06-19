Ротенберг опубликовал таблицу самых побеждающих тренеров в КХЛ, Роман — на втором месте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал топ-20 тренеров по проценту выигранных матчей в истории КХЛ.

Лидером рейтинга является экс-наставник ЦСКА, «Салавата Юлаева» и СКА Вячеслав Быков. На втором месте — Роман Ротенберг, на третьем — Игорь Никитин.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, Ротенберг возглавляет петербургский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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