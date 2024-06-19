«Цифры врать не будут». Ротенберг — о своём месте в топе самых побеждающих тренеров КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал топ-20 тренеров по проценту выигранных матчей в истории КХЛ, в котором специалист занимает второе место.

«Для меня большая честь оказаться в компании таких великолепных специалистов, как двукратный чемпион мира Вячеслав Быков, с которым мы выиграли Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга в 2015-м, Игорь Никитин, с которым мы работали в сборной России, завоёвывали медали, в том числе олимпийское золото Пхёнчхана, Валерий Брагин, победитель МЧМ-2011, который продолжает работу в системе СКА, и, конечно же, Зинэтула Билялетдинов и Дмитрий Квартальнов.

Цифры врать не будут: мы год за годом проводим серьёзную работу по комплектованию, подготовке команды, учим, что такое победный дух, передаём наши традиции. Всё самое главное ждёт нас впереди, шаг за шагом движемся к своим целям», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Ротенберг возглавляет петербургский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.