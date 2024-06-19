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Каменский: «Конн Смайт» могут дать Макдэвиду чисто политически

Каменский: «Конн Смайт» могут дать Макдэвиду чисто политически
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил вероятность для российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского завоевать «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

– Бобровский показывает отличный уровень. Думаю, он будет основным претендентом на «Конн Смайт Трофи», если «Флорида» победит.

– Кто может составить конкуренцию Сергею?
– Могут дать Макдэвиду чисто политически. Ткачук и Барков тоже выглядят неплохо.

– Вы думаете, что политика может повлиять на результаты голосования?
– Я имею в виду американских хоккейных политиков. Звание лучшего могут дать определённому игроку, чтобы потом его продать, — сказал Каменский в интервью Metaratings.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» сократил до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернул серию в Эдмонтон.

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