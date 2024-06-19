Макеев: впервые так долго сижу без контракта, видимо, бронзы в «Автомобилисте» мало

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев высказался о своей текущей ситуации, в которой он не может найти себе новый клуб.

«В моей карьере впервые происходит такое, что в конце мая я сижу без работы и контракта. Меня попросили уйти из родного дома, так что сезон получился не очень классным. Судя по всему, было недостаточно моих очков и бронзы. Где-то недоработал, что-то не так сделал или сказал, на кого-то не так посмотрел, из-за чего остался за пределами «Уральца», – сказал Макеев в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне Макеев сыграл за «Автомобилист» 67 матчей, в которых набрал 31 (15+16) очко. В плей-офф на счету нападающего 17 игр, где он записал в свой актив пять заброшенных шайб и шесть результативных передач.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.