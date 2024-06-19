«Мы пишем историю и берём её в свои руки». Нападающий «Эдмонтона» — о финале Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Браун высказался об игре канадского клуба в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Всё начинается с веры. Мы пишем историю и берём её в свои руки — и нам это нравится. Наше убеждение исходит из того, что мы вылезали из ям задолго до нынешнего финала.

Это действительно уникальный сезон, и я думаю, что мы уникальная команда. Я не думаю, что существует много ситуаций, когда вы можете проиграть три игры в финале Кубка Стэнли и иметь такое чувство веры, но мы уникальная команда, и мы действительно верим в себя. В субботу в Альберте точно «рухнет крыша», — приводит слова Брауна The Athletic.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.