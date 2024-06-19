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Форвард СКА Плотников: увеличение лимита на легионеров ничего не даёт КХЛ

Форвард СКА Плотников: увеличение лимита на легионеров ничего не даёт КХЛ
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Нападающий СКА Сергей Плотников оценил, как увеличение лимита на легионеров может сказаться на уровне Континентальной хоккейной лиги.

— Что новый лимит даёт КХЛ?
— Ничего.

— Больше плюсов или минусов?
— Это смотря с какой стороны взглянуть. Меньше легионеров — больше молодёжи. Больше легионеров — проще командам, у которых есть проблемы с подписанием российских хоккеистов. Иностранцы едут туда с удовольствием, — сказал Плотников в интервью Legalbet.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

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