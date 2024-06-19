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Терещенко — о поражении «Флориды»: Бобровский не так выручает, как в первых играх

Терещенко — о поражении «Флориды»: Бобровский не так выручает, как в первых играх
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о выступлении российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Бобровский не так выручает, как в первых играх. «Эдмонтон», кроме второго матча, и до этого играл здорово, атаковал много, были моменты, броски. Сейчас начали реализовывать свои моменты, а у «Флориды» пошли ошибки в обороне», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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