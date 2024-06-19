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39-летний нападающий «Эдмонтона» Перри установил уникальный рекорд в финале Кубка Стэнли

39-летний нападающий «Эдмонтона» Перри установил уникальный рекорд в финале Кубка Стэнли
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39-летний форвард «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри стал автором победной шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:3).

Как сообщает журналист Дон Хелбиг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Кори Перри стал первым игроком в истории с голами в финалах Кубка Стэнли за пять разных команд. Ранее канадец забивал в финалах в составе «Анахайм Дакс» в 2007 году (две шайбы), «Даллас Старз» (3), «Монреаль Канадиенс» (1) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2022-м. Выиграть трофей ему пока удалось только с «утками».

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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