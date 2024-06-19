Трёхкратный чемпион мира рассказал, потерял ли уверенность Бобровский после четвёртой игры

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, потерял ли уверенность российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после четвёртой игры финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

— Потерял ли Бобровский уверенность в себе после четвёртого матча?

— Да почему потерял? Когда Перри забивал, там вообще «два в ноль» выкатились.

— В чём заключалась ошибка при игре в обороне?

— Они при обороне «4 на 5» выдвигаются, левый нападающий забирает край, а по центру играет 77-й номер (Нико Миккола. – Прим. «Чемпионата»), который непонятно что сделал. Он в движении стал уходить, а Макдэвид показал ему ушами в середину, тот остановился, а Коннор убрал влево и организовал выход «два в ноль», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.