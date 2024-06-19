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Трёхкратный чемпион мира рассказал, потерял ли уверенность Бобровский после четвёртой игры

Трёхкратный чемпион мира рассказал, потерял ли уверенность Бобровский после четвёртой игры
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, потерял ли уверенность российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после четвёртой игры финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

— Потерял ли Бобровский уверенность в себе после четвёртого матча?
— Да почему потерял? Когда Перри забивал, там вообще «два в ноль» выкатились.

— В чём заключалась ошибка при игре в обороне?
— Они при обороне «4 на 5» выдвигаются, левый нападающий забирает край, а по центру играет 77-й номер (Нико Миккола. – Прим. «Чемпионата»), который непонятно что сделал. Он в движении стал уходить, а Макдэвид показал ему ушами в середину, тот остановился, а Коннор убрал влево и организовал выход «два в ноль», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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