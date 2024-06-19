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«Металлург» продлил контракт с защитником Валерием Ореховым

«Металлург» продлил контракт с защитником Валерием Ореховым
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«Металлург» заключил новый контракт с Валерием Ореховым. Соглашение с защитником рассчитано на один год – до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

24-летний Орехов стал игроком «Металлурга» в межсезонье-2022, перейдя из «Барыса». В декабре 2022 года защитник был в аренде в «Адмирале», а в конце сезона вернулся в Магнитогорск. В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 78 играх чемпионата и набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности «+14». В Кубке Гагарина Орехов сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт три результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету Валерия 339 матчей и 52 (13+39) балла при показателе полезности «+32» и среднем времени на льду в 13 минут и 29 секунд.

«Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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