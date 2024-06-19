ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы всю карьеру играли без ошейников». Плотников — об обязательной защите шеи

«Мы всю карьеру играли без ошейников». Плотников — об обязательной защите шеи
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников заявил, что ему будет некомфортно использовать обязательную защиту шеи. В начале июня в Международной федерации хоккея включили в правила обязательное ношение защитных средств для шеи.

«Мне будет некомфортно. Если это будет принудительно, то я этого не понимаю. Если это будет по желанию, то пожалуйста, почему нет? Мы взрослые люди, всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли? Для кого-то это будет просто неудобно и дополнительным раздражителем. Я думаю, это нужно просто делать по желанию», — цитирует Плотникова Legalbet.

Отметим, что в КХЛ ещё нет правила на счёт обязательной защиты шеи. Со следующего сезона в международном хоккее будет запрещено играть без защиты шеи. В противном случае хоккеист будет наказан двумя штрафными минутами.

Материалы по теме
Форвард СКА Плотников: увеличение лимита на легионеров ничего не даёт КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android