«Мы всю карьеру играли без ошейников». Плотников — об обязательной защите шеи

Нападающий СКА Сергей Плотников заявил, что ему будет некомфортно использовать обязательную защиту шеи. В начале июня в Международной федерации хоккея включили в правила обязательное ношение защитных средств для шеи.

«Мне будет некомфортно. Если это будет принудительно, то я этого не понимаю. Если это будет по желанию, то пожалуйста, почему нет? Мы взрослые люди, всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать, что ли? Для кого-то это будет просто неудобно и дополнительным раздражителем. Я думаю, это нужно просто делать по желанию», — цитирует Плотникова Legalbet.

Отметим, что в КХЛ ещё нет правила на счёт обязательной защиты шеи. Со следующего сезона в международном хоккее будет запрещено играть без защиты шеи. В противном случае хоккеист будет наказан двумя штрафными минутами.