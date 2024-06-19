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Трёхкратный чемпион мира рассказал, может ли «Флориду» надломить второе поражение подряд

Трёхкратный чемпион мира рассказал, может ли «Флориду» надломить второе поражение подряд
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, может ли «Флориду» надломить второе поражение подряд. «Пантерз» вели в серии со счётом 3-0 и проиграли два матча кряду.

— Может ли «Флориду» надломить это поражение?
— Это финал, как надломит? Я не думаю, что это как-то повлияет. Нужно выходить, играть и решать вопрос.

— После тяжёлого предыдущего матча первая половина пятой игры была провалена.
— Я про это и говорю, там, по-моему, в третьем периоде выиграли девять-четыре по броскам. «Эдмонтон» здорово играл в нападении, это факт, но какие голы забивала «Флорида»? Игра в обороне у «нефтяников» — не найс. По большому счёту, если мы берём все матчи, которые выиграла «Флорида», они заставляли соперника ошибаться, лезли на ворота и так далее. Когда они это сделали сегодня, у «Эдмонтона» пошли ошибки. Не хватило одного гола, но надо играть с самого начала так. Это уже проблема «пантер», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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