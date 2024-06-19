Трёхкратный чемпион мира рассказал, может ли «Флориду» надломить второе поражение подряд

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, может ли «Флориду» надломить второе поражение подряд. «Пантерз» вели в серии со счётом 3-0 и проиграли два матча кряду.

— Может ли «Флориду» надломить это поражение?

— Это финал, как надломит? Я не думаю, что это как-то повлияет. Нужно выходить, играть и решать вопрос.

— После тяжёлого предыдущего матча первая половина пятой игры была провалена.

— Я про это и говорю, там, по-моему, в третьем периоде выиграли девять-четыре по броскам. «Эдмонтон» здорово играл в нападении, это факт, но какие голы забивала «Флорида»? Игра в обороне у «нефтяников» — не найс. По большому счёту, если мы берём все матчи, которые выиграла «Флорида», они заставляли соперника ошибаться, лезли на ворота и так далее. Когда они это сделали сегодня, у «Эдмонтона» пошли ошибки. Не хватило одного гола, но надо играть с самого начала так. Это уже проблема «пантер», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.