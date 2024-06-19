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Нападающий «Автомобилиста» назвал самое яркое событие прошлого сезона КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» назвал самое яркое событие прошлого сезона КХЛ
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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о самом ярком событии прошлого сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Самым ярким событием прошлого сезона КХЛ считаю третье место «Автомобилиста». Для более удачного выступления нам не хватило одной победы в серии с «Металлургом». В седьмой игре всегда шансы 50/50. Мы, к сожалению, проиграли, «Магнитка» оказалась сильнее. Надо сделать выводы и в следующем сезоне доказать, что мы стали ещё сильнее и лучше», — цитирует Бывальцева Legalbet.

В прошлом сезоне «Автомобилист» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу», в серии из семи матчей. Екатеринбургский клуб стал обладателем бронзовых медалей.

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