«Зачем обиженным завистникам знать о зарплатах хоккеистов?» Макеев — о публикации зарплат

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев высказался о публикации зарплат хоккеистов.

«Это началось где-то два года назад. По себе я знаю, что часто пишут неправду. Мне кажется, что это не очень красиво. В футболе, например, зарплаты так не разглашаются. Есть не только знакомые, но и обиженные люди-завистники. Зачем им знать, сколько зарабатывают хоккеисты?

– А твой контракт завышали или занижали?

– В один год занизили, в другой завысили. Меня даже друзья спрашивали о зарплате, а я отвечал, что зарабатываю совсем другую сумму. Парни зарабатывают деньги потом и кровью. Не имеет значения, у кого их больше, а у кого меньше. В этом нет ничего такого, – сказал Макеев в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне Макеев сыграл за «Автомобилист» 67 матчей, в которых набрал 31 (15+16) очко. В плей-офф на счету нападающего 17 игр, где он записал в свой актив пять заброшенных шайб и шесть результативных передач.